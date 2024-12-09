Sağlık Kurulu Md.58-4 Kararı

Merhaba arkadaşlar,

Bugün heyet için doktora gittiğimde bu tanı konarak dosyaya eklendi, e devlete 1 hafta içinde düşer dendi. Fakat 12 Aralıkta sevkim var yetişir mi? Bu maddeden dolayı askerliğim ertelenir mi ya da muaf olur muyum? Bilgisi olan var mı?

Md58-4: Parsiyel ya da total menisektomiler, menisküs yırtıklarına bağlı hastalıklar, ön çapraz bağ, arka çapraz bağ lezyonları ve bunların cerrahi tedavi edilmiş halleri.