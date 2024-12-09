Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Aralık 2024 14:37
İkinci şark eş durumu

Bu sene benim ikinci şark bitiyor, eşim de polis, onun da bu sene ilk şarkı bitiyor, eğer aynı sistem devam ederse ileride eşime ikinci şark gelme ihtimali olduğunda ben ikinci şark görevini de yaptığım için bana tabi olup yerimizde kalabilir miyiz, aklıma çok takılıyor bu sorun, var mı bilgisi olan ?


Brse
Aday Memur
09 Aralık 2024 14:48

Kalırsın.


Cancan001
Aday Memur
09 Aralık 2024 15:27

Kalamaz eşin şarka gider sen şarka gitmek istersen dilekçe verirsin o sana tabi olmaz herkes bireysel olarak memur çift değil tek düşünülür

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