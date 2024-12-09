Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Aralık 2024 15:08
yol izni
Yol izni ne kadar tek seferde 4 gün kullanılıyor mu ? Yoksa her izinde 2 gün olmak üzere ayrı ayrı mu kullanılıyor bilgisi olan var mı.

üst devre
Aday Memur
09 Aralık 2024 15:15

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 102'inci maddesine göre Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti bir yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.

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