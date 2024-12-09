Yol izni ne kadar tek seferde 4 gün kullanılıyor mu ? Yoksa her izinde 2 gün olmak üzere ayrı ayrı mu kullanılıyor bilgisi olan var mı.

Yol izni ne kadar tek seferde 4 gün kullanılıyor mu ? Yoksa her izinde 2 gün olmak üzere ayrı ayrı mu kullanılıyor bilgisi olan var mı.