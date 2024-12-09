Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Aralık 2024 15:08
Osmaniye-Mardin-Batman

Şark için Osmaniye, Mardin ve Batman, bu illerde çalışan ve daha önce çalışmış olan abilerim kardeşlerim , lojman ve eğitim durumu(Ortaokul ve Lise) hakkında bilgi alabilir miyim?

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