Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Aralık 2024 16:15
İntibak
Arkadaşlar, 2016 yılında MEB'e memur olarak atanan biri, 2023 yılında ekpss ile MEB'e öğretmen olarak atandıktan sonra hizmet birleştirme yapması gerekiyor mu? ve birleştirme yaparsa derece kademe değişiyor mu?

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