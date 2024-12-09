Arkadaşlar, 2016 yılında MEB'e memur olarak atanan biri, 2023 yılında ekpss ile MEB'e öğretmen olarak atandıktan sonra hizmet birleştirme yapması gerekiyor mu? ve birleştirme yaparsa derece kademe değişiyor mu?

Arkadaşlar, 2016 yılında MEB'e memur olarak atanan biri, 2023 yılında ekpss ile MEB'e öğretmen olarak atandıktan sonra hizmet birleştirme yapması gerekiyor mu? ve birleştirme yaparsa derece kademe değişiyor mu?