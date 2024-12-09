Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Aralık 2024 16:32
doğum sonrası başlangıç ve yıllık izin
25 Aralıkta doğum sonrası iznim bitiyor. 2025 yılının yıllık iznine hak kazanıp onu da kullanıp ücretsiz izne ayrılmak istiyorum. bu yüzden 2 ocağa kadar çalışıp 2 ocakta 20 gün iznimin tamamını kullanmak istiyorum. bunu belirterek başlangıç yapacagim Ankara şehir hastanesindeyim şu an havuzdayim herhangi bir birime bağlı değilim. başlangıç yaptığım 26 Aralık'ta da zaten Ocak ayının listeleri büyük ihtimalle hazırlanmiş olur. sorum şu iznimin tamamını vermeme gibi bir ihtimalleri olur mu acaba

Ftm11
Aday Memur
09 Aralık 2024 16:39
bu arada hemşireyim onu belirtmeyi unutmuşum
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Eş durumu mazeret tayiniPromosyon iadesi hkMemurluk yeminiÜniversite hastanesi mi saglik bakanligi miEş durumuyla gelip iller arası istemek içinAile Birliği HkDeprem tayini geri dönüş hkRefakat izni kullanımıHemşirelikten tıbbi sekreterliğe geçiş yapmakAday memurluk

Sözlük

Yılbaşı çam ağacı 7 bitirdin beni be 2 nihilizm 1 şehit 2 çok ciddi bir hekim açığımız var 1 uykusu gelmeyen yazar 2 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 1 kalemin yazmaması 3 yılbaşı 2 ben çocukken 4

Son Haberler

Merkez Bankası'ndan yeni rezerv rekoru!Altının kilogram fiyatı 3 milyon 30 bin liraya yükseldiGalatasaray'dan Osimhen ve Barış Alper açıklamasıKaybolan 2 çocuk babasından 3 gündür haber alınamıyorİmamoğlu'nun Atatürkle ilgili sözleri uydurma çıktı

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?