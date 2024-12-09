doğum sonrası başlangıç ve yıllık izin

25 Aralıkta doğum sonrası iznim bitiyor. 2025 yılının yıllık iznine hak kazanıp onu da kullanıp ücretsiz izne ayrılmak istiyorum. bu yüzden 2 ocağa kadar çalışıp 2 ocakta 20 gün iznimin tamamını kullanmak istiyorum. bunu belirterek başlangıç yapacagim Ankara şehir hastanesindeyim şu an havuzdayim herhangi bir birime bağlı değilim. başlangıç yaptığım 26 Aralık'ta da zaten Ocak ayının listeleri büyük ihtimalle hazırlanmiş olur. sorum şu iznimin tamamını vermeme gibi bir ihtimalleri olur mu acaba

25 Aralıkta doğum sonrası iznim bitiyor. 2025 yılının yıllık iznine hak kazanıp onu da kullanıp ücretsiz izne ayrılmak istiyorum. bu yüzden 2 ocağa kadar çalışıp 2 ocakta 20 gün iznimin tamamını kullanmak istiyorum. bunu belirterek başlangıç yapacagim Ankara şehir hastanesindeyim şu an havuzdayim herhangi bir birime bağlı değilim. başlangıç yaptığım 26 Aralık'ta da zaten Ocak ayının listeleri büyük ihtimalle hazırlanmiş olur. sorum şu iznimin tamamını vermeme gibi bir ihtimalleri olur mu acaba