Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


09 Aralık 2024 18:29
Memurum, ek iş olarak çevirmenlik yapabilir miyim?

Arkadaşım adına yazıyorum. Kendisi memur, ek iş olarak farsça, osmanlıca çevirmenliği yapabilir mi?

Çevirmenlikte site üzerinden veya direkt şahıslar üzerinden kazanç sağlayacak.

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