Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Aralık 2024 19:20
Sorularınızı yanıtlıyorum.

Özlük, tayin, izin vb. haklarınız hakkındaki sorularınızı bu başlık altında yanıtlıyorum.

Unvanınız, çalışma süreniz gibi hususları belirtirseniz sorularınıza daha süratli ve detaylı cevap verebilirim. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz.


Son dakika34
Aday Memur
09 Aralık 2024 19:48

Merhaba


Son dakika34
Aday Memur
09 Aralık 2024 19:51

Merhaba hocam 7 ay önce 657 4B olarak atandım. Kamuda şoförüm. Fazla mesai karşılığı izinlerimizi şube müdürü vermiyor. Çetelesini dahi tutmuyor. Görev belgelerimizi imzalıyor kopyaları var bizde. Hafta sonu bayram seyran çalışıyoruz. Bazen günde 16 17 saat çalışıyoruz. Ne yapmamız lazım.?


hayaldekim
Aday Memur
09 Aralık 2024 19:55
eğitim tayini yapsam doluluk oranları sıkıntı olur mu nolursa olsun alırlar mı hastane bazlı düşünüyorum çünkü. 4,5 yıllık Lab tek. şu an ücretsiz izindeyim

husaysem066
Memur
09 Aralık 2024 20:40
kadrolu hemşireyim. 3. yıl Şubat'ta dolacak. babam %56 engelli ve sağlık raporunda AĞIR ENGELLİ ibaresi mevcut. benim engel durumu tayin dilekçe verme hakkım var mı varsa nelere dikkat etmeliyim, kardeşlerim sıkıntı olur mu? annemle kalıyor ama abim ve ablamda Ankara'da ikamet ediyor. ben İstanbul'dayım. tayinim onaylanır mı sizce
Toplam 4 mesaj

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