Sorularınızı yanıtlıyorum.

eğitim tayini yapsam doluluk oranları sıkıntı olur mu nolursa olsun alırlar mı hastane bazlı düşünüyorum çünkü. 4,5 yıllık Lab tek. şu an ücretsiz izindeyim

eğitim tayini yapsam doluluk oranları sıkıntı olur mu nolursa olsun alırlar mı hastane bazlı düşünüyorum çünkü. 4,5 yıllık Lab tek. şu an ücretsiz izindeyim