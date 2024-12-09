KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


09 Aralık 2024 19:58
72 p3 puanıyla merkezi atamada tercih vermeye gerek var mı?
özel sektörde calistigim işte mutlu değilim

Volkan5225
Aday Memur
09 Aralık 2024 20:39

Bolumunuzu bilmek gerekir hocam


İsimsiz Diss
Aday Memur
09 Aralık 2024 20:40
gıda mühendisligi ama düz memurluk falan da tutmaz mı
Volkan5225, 12 dk. önce

Bolumunuzu bilmek gerekir hocam

Toplam 2 mesaj

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