KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


09 Aralık 2024 20:17
Aday memurluk

Aday memurken memuriyetin 6. Ayında yeni kpss puaniyla ust kadroya atanip geçiş yapıldığında adaylık sıfırdan mi başlıyor yoksa 6 aylık geçirilen sürenin üstüne mi devam ediyor

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