Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


09 Aralık 2024 20:27
KİT den Sağlık Bakanlığına Geçiş
Merhabalar 2024 önlisans kpss puanım ile bir KİT kurumuna masa başı bir pozisyona başvurdum mülaka çağrıldım. Kendi branşım paramedik. Sağlık bakanlığının ikinci alımını beklemeyi düşünüyorum(yaklaşık 1 yıl sürer). Kitte işe başlasam sağlık bakanlığına geçişte sorun yaşar mıyım?

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