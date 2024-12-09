Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Aralık 2024 20:35
engelli durumu tayini yardım
ben kadrolu hemşireyim. 3. yıl şubatda dolacak. babam %56 engelli. sağlık raporunda Ağır engelli ibaresi mevcut. Şubat'ta engel durumunj için tayin dilekçesi vermeyi düşünüyorum. süreç nasıl işliyor sıkıntı çıkar mı önemli olan başka bir olaylar var mı şimdiden uğraşayım. süreç hakkında bilgisi olanlar arkadaşlar yardımcı olun lütfen. ben İstanbuldayım. babam ise ankarada.

husaysem066
Memur
09 Aralık 2024 20:36
+1
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Eş durumu mazeret tayiniPromosyon iadesi hkMemurluk yeminiÜniversite hastanesi mi saglik bakanligi miEş durumuyla gelip iller arası istemek içinSorularınızı yanıtlıyorum.Aile Birliği HkDeprem tayini geri dönüş hkRefakat izni kullanımıeş durumu

Sözlük

cuma günü gelen yorgunluk hissi 1 Koku 1 nihilizm 1 yılbaşı 1 nicolaus copernicus 1 mantı ve baklava açabilen alımlı güzel memur kız 1 birbirlerine acilamayan platonik kisileri 2 ben çocukken 4 suriye 2 kuş medeniyeti 2

Son Haberler

AGS konu dağılımı nasıl olacak?2025 MEB AGS Kursumuz 10 Aralık'ta Başlıyor!Tip 1 diyabet hastaları için glikoz izleme cihazları SGK kapsamına alındı2 şüphelinin midelerinden 94 kapsül halinde metamfetamin çıkarıldıErdoğan, burs ve öğrenim kredisi yeni tutarını açıkladı

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?