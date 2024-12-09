engelli durumu tayini yardım

ben kadrolu hemşireyim. 3. yıl şubatda dolacak. babam %56 engelli. sağlık raporunda Ağır engelli ibaresi mevcut. Şubat'ta engel durumunj için tayin dilekçesi vermeyi düşünüyorum. süreç nasıl işliyor sıkıntı çıkar mı önemli olan başka bir olaylar var mı şimdiden uğraşayım. süreç hakkında bilgisi olanlar arkadaşlar yardımcı olun lütfen. ben İstanbuldayım. babam ise ankarada.

ben kadrolu hemşireyim. 3. yıl şubatda dolacak. babam %56 engelli. sağlık raporunda Ağır engelli ibaresi mevcut. Şubat'ta engel durumunj için tayin dilekçesi vermeyi düşünüyorum. süreç nasıl işliyor sıkıntı çıkar mı önemli olan başka bir olaylar var mı şimdiden uğraşayım. süreç hakkında bilgisi olanlar arkadaşlar yardımcı olun lütfen. ben İstanbuldayım. babam ise ankarada.