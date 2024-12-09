Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


09 Aralık 2024 22:04
Özelleşme İle Atandıktan Sonra Yeniden Başka Kuruma Atama Yapılabilir mi?

Kurum özelleşince naklen başka kuruma atanmıştım. Hiç memnun değilim. Aynı veya farklı bakanlığa bağlı kurumlara atanma hakkımız var mı? Aslında sormak istediğim 2. veya 3. tercih hakkımı kullanabiliyor muyum. Kullanabiliyorsam neler yapmam gerekiyor. Daha önce birilerini devreye sokmadan geçebilen oldu mu? Yardımlarınız için teşekkürler.

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