ağır engelli ve tam bağımlı

yönetmelikte kelime değişikliğine gidildi, benim raporda ağır engelli Diyor. illa tam bağımlı yazmak zorunda mı aynı anlama tabi. mazeret tayini için raporu gücelletmem mi lazım illa yoksa süresiz olan ağır engelli yazan raporda geçerli oluyor mu

yönetmelikte kelime değişikliğine gidildi, benim raporda ağır engelli Diyor. illa tam bağımlı yazmak zorunda mı aynı anlama tabi. mazeret tayini için raporu gücelletmem mi lazım illa yoksa süresiz olan ağır engelli yazan raporda geçerli oluyor mu