Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Aralık 2024 22:19
ağır engelli ve tam bağımlı
yönetmelikte kelime değişikliğine gidildi, benim raporda ağır engelli Diyor. illa tam bağımlı yazmak zorunda mı aynı anlama tabi. mazeret tayini için raporu gücelletmem mi lazım illa yoksa süresiz olan ağır engelli yazan raporda geçerli oluyor mu

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