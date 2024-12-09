Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Aralık 2024 22:53
Sağlık Mazereti Tayini
Sağlık mazereti tayininde bulunduğu ilde tedavisi yoktur raporumu almak gerekir yoksa başka ilden takipli olduğunu mu bildirmek mi gerekir. mesela cocuk nöroloji takipli hasta. ancak bulunduğumuz ilde cocuk nöroloji yok. nasıl yol izlemeliyiz.

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