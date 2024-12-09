Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Aralık 2024 23:27
bağkurlu eş durumu

Merhaba bağkur borcunu toplu ödeyerek tayin isteyeceğiz yeni yönetmeliğe göre toplu ödeme yapmak sorun oluşturur mu ? Bu konuda net bilgisi olan var mı

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