Baro avukat talebi

Abilerim kardeşlerim merak ettiğim bir konu var yardımcı olursanız sevinirim. Belirli hususlar harici Şüpheli avukat talebinde bulunduğunda örneğin tehdit hakaret konusu gibi basit konularda avukat çağırmak zorunlu mu ? Cmk'ya baktığımda net bir şey göremedim

Abilerim kardeşlerim merak ettiğim bir konu var yardımcı olursanız sevinirim. Belirli hususlar harici Şüpheli avukat talebinde bulunduğunda örneğin tehdit hakaret konusu gibi basit konularda avukat çağırmak zorunlu mu ? Cmk'ya baktığımda net bir şey göremedim