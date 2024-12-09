Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Aralık 2024 23:30
Şüphelinin avukat talebi

Abilerim kardeşlerim merak ettiğim bir konu var yardımcı olursanız sevinirim. Belirli hususlar harici Şüpheli avukat talebinde bulunduğunda örneğin tehdit hakaret konusu gibi basit konularda avukat çağırmak zorunlu mu ? Cmk'ya baktığımda net bir şey göremedim


Küçük polis
Şef
09 Aralık 2024 23:57

Abicim cmk madde 150 der ki; şüpheli veya sanığa isnat edilen suç niteliğine ve suçun cezasına bakılmaksızın şüpheli veya sanığın talebi üzerine barodan avukat görevlendirilir.

İkicisi; Alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlarda şüpheli ya da sanığın talebine bakiomaksizın zorunlu barodan avukat talep edilir. Örnek TCK 188 veya Nitelikli cinsel saldırı

Yani kısaca şüphelinin herhangi bir suçta talebi olursa barodan avukat görevlendirilir. Ama ikinci söylediğim zorunludur. Avukat olmadan ifade alamazsın alsan da mahkemede bir hükmü olmaz.

Kolay gelsin kardeşim inşallah aradığın cevabı almıştırsın.


Pol 09
Aday Memur
10 Aralık 2024 00:04
teşekkür ederim abi. Peki istemi sözlü yada yazılı olması gerekir mi ?

Küçük polis
Şef
10 Aralık 2024 00:08

Beyan etmesi yeterli. İfade de geçersin şahsın talebi üzerine barodan görevlendirilen avukat selami huzurunda ifadesine geçildi diye kal sağlıcakla kardeşim ayağınıza taş değmesin.


Pol 09
Aday Memur
10 Aralık 2024 00:08
Allah razı olsun abi. ayağına taş değmesin

Toros101
Şef
10 Aralık 2024 15:31

İsmi küçük bilgisi büyük şef teşekkürler

Küçük polis, Dün

Abicim cmk madde 150 der ki; şüpheli veya sanığa isnat edilen suç niteliğine ve suçun cezasına bakılmaksızın şüpheli veya sanığın talebi üzerine barodan avukat görevlendirilir.

İkicisi; Alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlarda şüpheli ya da sanığın talebine bakiomaksizın zorunlu barodan avukat talep edilir. Örnek TCK 188 veya Nitelikli cinsel saldırı

Yani kısaca şüphelinin herhangi bir suçta talebi olursa barodan avukat görevlendirilir. Ama ikinci söylediğim zorunludur. Avukat olmadan ifade alamazsın alsan da mahkemede bir hükmü olmaz.

Kolay gelsin kardeşim inşallah aradığın cevabı almıştırsın.


Android60
Genel Müdür
10 Aralık 2024 15:35

Şüpheli istediği kadar avukat talep etsin cagırılmaz. Bizim başımıza bir iki sefer geldi çagırdık savcılar bu olaya iyi bakmıyor ve cagırmayın zorunlu müdafi olunc cagırısınız herkese avukat mı cagırılır diyolar.


Mustfa4444
Memur
10 Aralık 2024 15:42
İster iyi baksın isterse kötü baksın, kanun ne diyorsa o. Şahıs avukat hakkım kısıtlandı avukat talebime rağmen kolluk çağırmadı diye şikayet ederse napıcak kolluk.Ya savcı iyi bakmıyordu onun için mi çağırmadık diye savunma yapacak. Kimse kanunun üstünde değildir. İş ciddiye bindi mi görürüm iyi mi bakıyor kötü mü.
Android60, 1 saat önce

Şüpheli istediği kadar avukat talep etsin cagırılmaz. Bizim başımıza bir iki sefer geldi çagırdık savcılar bu olaya iyi bakmıyor ve cagırmayın zorunlu müdafi olunc cagırısınız herkese avukat mı cagırılır diyolar.

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