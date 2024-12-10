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Editörler : Radore


10 Aralık 2024 00:11
Bu tv'yi kullanıp memnun olan var mı görüntü yönünden ?

Merhaba arkadaşlar linkteki tv'yi alıp memnun olan var mı görüntü anlamında ?

Teknosa mağazasında gördüm. Yanında da philips tv vardı. Phlips tv parlak ve daha canlı renklere sahipken lg mat ve soluk karanlık renkte idi. bu televizyonu aldım. daha kurulmadı. İade edeceğim. az para değil 2019 model lg bile daha güzel görüntüsü var canlı renkler. 2022 üretimi lg nin soluk mat görüntüsü moralimi bozdu. Kullanan varsa yorum yapabilir mi ?

https://www.trendyol.com/lg/55uq75006-55-139-ekran-uydu-alicili-4k-ultra-hd-smart-webos-led-tv-p-344418328

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