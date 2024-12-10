KPSS / tecil

şuanda aöf lisans kaydım olup öğrenci olduğum için askerlik tecilim var. aynı zamanda da önlisans mezunuyum ve kpss puanım var. öğrenci olmam alımlara başvurmamda engel oluşturur mu?

şuanda aöf lisans kaydım olup öğrenci olduğum için askerlik tecilim var. aynı zamanda da önlisans mezunuyum ve kpss puanım var. öğrenci olmam alımlara başvurmamda engel oluşturur mu?