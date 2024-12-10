KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


10 Aralık 2024 00:41
KPSS / tecil
şuanda aöf lisans kaydım olup öğrenci olduğum için askerlik tecilim var. aynı zamanda da önlisans mezunuyum ve kpss puanım var. öğrenci olmam alımlara başvurmamda engel oluşturur mu?

mehmetolmz
Aday Memur
10 Aralık 2024 00:58
önlisans mezunuyum. bu sene önlisans kpss girmek için tecilimi uzatmak amacıyla aöf lisans kaydım var ve tecilim öğrenci olduğum için uzadı. alımlara başvurmam durumunda öğrenci olduğum için tecilimin uzaması engel olur mu?
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