Daha önce çalıştığım şark iline atama talebi

eşim, gelmek istemiyor ne demek. bunun altını doldurmak gerek, eşin neden gelmek istemiyor, nasıl gi zorunluluğu var... Bunları iyi anlatmak gerekir... (bence böyle bı gerekçe olamaz, çünki herkezde çok farklı ve kendince haklı gerekçeler var...)

eşim, gelmek istemiyor ne demek. bunun altını doldurmak gerek, eşin neden gelmek istemiyor, nasıl gi zorunluluğu var... Bunları iyi anlatmak gerekir... (bence böyle bı gerekçe olamaz, çünki herkezde çok farklı ve kendince haklı gerekçeler var...)