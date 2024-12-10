Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Aralık 2024 01:00
Daha önce çalıştığım şark iline atama talebi

Ben polis memuruyum eşim hemşire. Doğu ilinde görev yaparken gıyabında ilişiğim kesildi. Batı iline tayin oldum. 3-4 aydır çalışıyorum eşim gelmedi gelmek de istemiyor. Bu konu ile ilgili bilgisi olan var mı? Ben Ocak ayı geliyorken tekrar dilekçe versem. Eşimin bulunduğu Doğu iline tayin olmak istiyorum eşim aktif olarak halen doğu da çalışıyor. Bunla ilgili dilekçem hemen kabul olur mu? Veya yol gösterebilecek bir kişi var mı? Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.


Brse
Aday Memur
10 Aralık 2024 01:06

Emniyet vermez geri. 3 yıl dolup gönüllü iste. O da kesin değil


Brse
Aday Memur
10 Aralık 2024 01:07

İsteyeni vermezler . 48 yaşındaki adamı zorla gönderirler.ilginc


trf_oktay
Aday Memur
10 Aralık 2024 05:39
eşim, gelmek istemiyor ne demek. bunun altını doldurmak gerek, eşin neden gelmek istemiyor, nasıl gi zorunluluğu var... Bunları iyi anlatmak gerekir... (bence böyle bı gerekçe olamaz, çünki herkezde çok farklı ve kendince haklı gerekçeler var...)

adalı-polis
Genel Müdür
10 Aralık 2024 08:01

Sen dilekçe verirsin emniyet sağlık bakanlığına yazar bu eşi bulunduğu ilde çalışabilir mi diye. Bakanlık ta evet derse o, eşinin de zorunlu bir görevi vs yok ise emniyet vermez, o karı koca arasındaki ilişkidir der. Normal iki polis eş atanacağı zaman dahi modülde "eşimle aynı yere atanmak istiyorum" diye seçenek koyuyor emniyet, senin eşinin keyfin hiç takmaz

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