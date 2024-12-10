Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Aralık 2024 01:00
Tekrar Tayin (Geri Tayin)

Ben polis memuruyum eşim hemşire. Doğu ilinde görev yaparken gıyabında ilişiğim kesildi. Batı iline tayin oldum. 3-4 aydır çalışıyorum eşim gelmedi gelmek de istemiyor. Bu konu ile ilgili bilgisi olan var mı? Ben Ocak ayı geliyorken tekrar dilekçe versem. Eşimin bulunduğu Doğu iline tayin olmak istiyorum eşim aktif olarak halen doğu da çalışıyor. Bunla ilgili dilekçem hemen kabul olur mu? Veya yol gösterebilecek bir kişi var mı? Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.


Brse
Aday Memur
10 Aralık 2024 01:06

Emniyet vermez geri. 3 yıl dolup gönüllü iste. O da kesin değil


Brse
Aday Memur
10 Aralık 2024 01:07

İsteyeni vermezler . 48 yaşındaki adamı zorla gönderirler.ilginc

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