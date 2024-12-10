KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


10 Aralık 2024 01:21
2024/2?yi ilgilendiren bi haber
Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptali ve İhdası Hakkında Karar https://www.memurlar.net/haber/1120714/

furkan yedek
Şef
10 Aralık 2024 01:21
tasarruf tedbirleri yuzunden mi acaba

Kpsbirincisi
Genel Müdür
10 Aralık 2024 01:48

Bunun merkezi alımla direk bir alakası yok. Bi kafanız basmadı kadro ihdas iptali olayına

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