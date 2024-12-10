Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Aralık 2024 02:31
gönüllü 2.şark
Öncelikle herkese iyi günler bilen arkadaşlara abilerime bir sorum olacak ben ilk şarkımı yaptım ve bir batı iline atandım bu sene bu batı ilindeki 5 yıllık süremi dolduruyorum ve gönüllü şark isteyeceğim gideceğim şark ilinin gönüllü olduğum için tüm görev süresini tamamlayacakmıyım yoksa şark ilinin süresinin 1 sene eksiğini mi yapacağım bilenler cevap verir beni aydınlatırsanız kafamdaki soru işaretleri gidecek şimdiden teşekkürler

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