gönüllü 2.şark

Öncelikle herkese iyi günler bilen arkadaşlara abilerime bir sorum olacak ben ilk şarkımı yaptım ve bir batı iline atandım bu sene bu batı ilindeki 5 yıllık süremi dolduruyorum ve gönüllü şark isteyeceğim gideceğim şark ilinin gönüllü olduğum için tüm görev süresini tamamlayacakmıyım yoksa şark ilinin süresinin 1 sene eksiğini mi yapacağım bilenler cevap verir beni aydınlatırsanız kafamdaki soru işaretleri gidecek şimdiden teşekkürler

Öncelikle herkese iyi günler bilen arkadaşlara abilerime bir sorum olacak ben ilk şarkımı yaptım ve bir batı iline atandım bu sene bu batı ilindeki 5 yıllık süremi dolduruyorum ve gönüllü şark isteyeceğim gideceğim şark ilinin gönüllü olduğum için tüm görev süresini tamamlayacakmıyım yoksa şark ilinin süresinin 1 sene eksiğini mi yapacağım bilenler cevap verir beni aydınlatırsanız kafamdaki soru işaretleri gidecek şimdiden teşekkürler