Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Aralık 2024 02:31
Gönüllü 2.şarka gitmek

Öncelikle herkese iyi günler bilen arkadaşlara abilerime bir sorum olacak ben ilk şarkımı yaptım ve bir batı iline atandım bu sene bu batı ilindeki 5 yıllık süremi dolduruyorum ve gönüllü şark isteyeceğim gideceğim şark ilinin gönüllü olduğum için tüm görev süresini tamamlayacakmıyım yoksa şark ilinin süresinin 1 sene eksiğini mi yapacağım bilenler cevap verir beni aydınlatırsanız kafamdaki soru işaretleri gidecek şimdiden teşekkürler


Never give up 21
Aday Memur
10 Aralık 2024 05:10

1 yıl eksik yapacan


Brse
Aday Memur
10 Aralık 2024 13:21

Gönüllü gidenler tam yapıyor diye biliyorum

Never give up 21, 12 saat önce

1 yıl eksik yapacan


Cucu.4442
Aday Memur
10 Aralık 2024 13:54
kesin mi yoksa duyummu seninki acaba var mı çevrende öyle yapan
Brse, 3 saat önce

Gönüllü gidenler tam yapıyor diye biliyorum


kaptan34m
Daire Başkanı
10 Aralık 2024 14:21
devrem ben 2. şark hizmetindeyim gönüllü şarka gelmiştim bak gönüllü şark hizmetinde o atandığın yerin görev süresinden 1 yıl eksik yaptiğinda 2. şark hizmetin biter yeni 1 yıl eksik evet
Cucu.4442, 3 saat önce
kesin mi yoksa duyummu seninki acaba var mı çevrende öyle yapan

kripto1982
Daire Başkanı
10 Aralık 2024 14:23
Yanlış bilgi, 2 şarka gönüllü ve zorunlu gitsende bir yıl eksik yapıyorsun, ben 2021 yılında gönüllü 2. şark için gitmiştim, gittiğim ilin süresi 4 den 3e düştü, birde 2. sarkta olduğumuz için 1 yıl düştü, 2023 yılında geri döndüm batıya, ipka vermedim
Brse, 3 saat önce

Gönüllü gidenler tam yapıyor diye biliyorum


Cucu.4442
Aday Memur
10 Aralık 2024 15:31
sağol devrem
kaptan34m, 2 saat önce
devrem ben 2. şark hizmetindeyim gönüllü şarka gelmiştim bak gönüllü şark hizmetinde o atandığın yerin görev süresinden 1 yıl eksik yaptiğinda 2. şark hizmetin biter yeni 1 yıl eksik evet
Toplam 6 mesaj

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