Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Aralık 2024 07:28
Resmi gazete dolu boş kadro kararnamesi

resmi gazetede yayımlanan bu kararname tam olarak ne anlama gelir bilenler açıklayabilir mi


zorsevda
Genel Müdür
10 Aralık 2024 09:00

infaz ve koruma memurları unutulmuş.. kadro tahsisi. alt dereceye düşebilmek için. tazminatlardan faydalanmak için 16 000 kadro tahsis edilmiş adalet bakanlığına ve 1 tane ikm yok. neden çünkü sahip sizsiniz....

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