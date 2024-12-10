Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Aralık 2024 07:32
Sözlü şiddet

Arkadaşlar, meslektaşından sözlü şiddet gören bir öğretmen ne yapabilir? Öğretmenler odasında diğer öğretmenlerin yanında bağırma, hakaret ve küçük düşürücü sözler.

Diyelim mi müdür de karşı taraftan yana tavır alırsa, fakat ses vwya video kaydı da olmadığından nasıl hak aranabilir?

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