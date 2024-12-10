Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Aralık 2024 08:43
Polis okulunu fiili hizmetten saydirmak için dava aciyorum

Bu konudan daha önce dava açan oldumu olduysa sonucu ne oldu bende dava açmak için avukatla gorusucem galiba astsubayların ki sayiliyormus konuyla ilgili bilgisi olanların yorumunu bekliyorum


Arnel
Şube Müdürü
10 Aralık 2024 08:54

PMYO larda 2008 sonrası pomemlerde 2013 sonrası. Yani burada ciddi bir hak kaybı var


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
10 Aralık 2024 09:06
fiili hizmetten sayılmıyor, askerlik için 10 şartı varya hani, polis okulu süresini saymıyorlar mesela. tek faydası 20 yıl zorunlu hizmeti geri çekiyor
Arnel, 2 saat önce

PMYO larda 2008 sonrası pomemlerde 2013 sonrası. Yani burada ciddi bir hak kaybı var


Arnel
Şube Müdürü
10 Aralık 2024 10:18

Öyle yada böyle sonuç olarak bir hak kaybı var

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