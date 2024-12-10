Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Aralık 2024 09:44
İstanbul İl MEM İlk Yardım Kursu

Bir SMS geldi, gönderen de bir cep numarası. İl MEM kurs için hizmet içi eğitime beni görevlendirmiş. Altta da bir whatsapp grubu bağlantısı var. Şimdi bu gayr-i resmi mesajın linkine tıklamasak problem olmaz heralde. Başka gelen var mı?

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