Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Aralık 2024 10:01
Sigara içilmeyen birim (cezaevi)

Arkadaşlar Merhaba, x bir cezaevinde mahkum kabul biriminde çalışıyorum fakat günlük faaliyetlerin yoğun olmasından dolayı h/t'ler birimde çok fazla sigara içiyor ve bende sigara kullanmadığım için ve havalandırma imkanı bulunmadığı için bu durum sağlığımı olumsuz yönde etkiliyor. Bununla ilgili kuruma dilekçe yazdım yer değişikliği için fakat red edildi. Nasıl bir yol izleyebilirim yardımcı olur musunuz.


E.Kayı Han
Editor
10 Aralık 2024 10:06

Cezaevi savcısına söyle, onda da bi şey olmazsa başsavcı ile konuş, onda da bi şey olmazsa cimere yaz, onda da bi şey olmazsa yapacak tek şey sende sigaraya başla.


herky
Aday Memur
10 Aralık 2024 10:11
Memur olsaydı içen her türkü kısıtlama yapılırdı diyeceklerim bu kadar

sayko1299
Memur
10 Aralık 2024 10:18

mahkum kabulde nasıl sigara içiyo anlamadım.içirmeyin


ZuZuLi53
10 Aralık 2024 10:32

Kanunda Cezainfaz Kurumlarında sigara içmek serbest olduğu için idare tarafından herhangi bir kısıtlama yapılmadı

sayko1299, 38 dk. önce

mahkum kabulde nasıl sigara içiyo anlamadım.içirmeyin


Akrep8787
Aday Memur
10 Aralık 2024 10:33
h/t geçici koğuşta oldukları için mahkumkabülde sigara içemezler koğuşa verilene kadar geçici koğuşta sigara yasaktır 16 yıldır farklı cezaevinde çalıştım bu hep böyledir ....

ZuZuLi53
10 Aralık 2024 10:42

geçicilerde yasak zaten, geçici odalarda değil sabah ve öğlen hastane adliyeye giden h/t'leri mahkum kabuldeki açık odalara alıyoruz buralarda sigara içiliyor

Akrep8787, 23 dk. önce
h/t geçici koğuşta oldukları için mahkumkabülde sigara içemezler koğuşa verilene kadar geçici koğuşta sigara yasaktır 16 yıldır farklı cezaevinde çalıştım bu hep böyledir ....
Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Maaş robotu %20 puan15 Ocak 2016 öncesi sözleşmeli çalışıp 1 derece almayanlar Sağlık mazereti tayiniSigara içilmeyen birim (cezaevi)Adliye personelinin suçüstü nöbetlerinde görevlendirmesinde eşitlik sağlanmalı (Ana sayfa haberi)Yargı Ödeneği'nin Adalet Bakanlığı personeline verilmeme saçmalığı?Adalet hizmetleri Sınıfı Cezaevinde gece nöbeti2005-2016 görevde olan memurlara verilen 1 derece için ve 8 yıla 1 derece için talep dilekçe örnekleElektrik teknisyeniyim 2. yıllık bilgisayar bölümü okusam tekniker maaşından faydalanabilir miyim?

Sözlük

ben çocukken 3 birbirlerine acilamayan platonik kisileri 2 Akıllı saat 1 bazı yazarlar yüzünden sözlüğe girmek istememek 2 bitirdin beni be 2 Yılbaşı çam ağacı 4 yapay zeka 1 yaban dizisi 1 şehit 3 tedirgin 1

Son Haberler

Kasımda ham petrol üretiminde rekor kırıldıAYM'den il müdürünün uzman olarak atanmasına dair önemli kararTÜİK Başkanı'nın profesör kardeşi gözaltındaDolar/TL 34,85 seviyesinden işlem görüyorAltının gramı 2 bin 988 liradan işlem görüyor

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?