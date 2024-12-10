Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


10 Aralık 2024 10:04
Biat edecek

Biat Edecek

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Şeyh Edebali ile görüşmüştüm evveli

Bana "sitelerde biat iyidir" dedi

Mehmet Adil Hakkani bu cuma biat verecek

Turkiyemiz Cuma namazı vakti biat edecek

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Hakkani TV YouTube kanalıdır adresi

Ben düdüklü Meczup biat edecek

Davet ettim seni sende gel o gün

Ziyaret et dua al hastanıza o gün

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Düdüklü Meczup

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