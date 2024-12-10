Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


10 Aralık 2024 10:20
Kazanılmış hakkın gaspı olmuyor mu ?

arkadaşlar engelliler daha önce rapor alıp vergi dairesinden vergi indirim belgesi aldıkları zaman engelli emeklılıgı şartlarını tamamladıgı gün Vergi İndirim belgesi ile emekli olunabiliyordu. AKP şimdi yeni bir yasa çıkarıp eski tüm raporları belgelerin geçerliligini iptal edip yeni rapor çıkartma şartı getiriyor. Yeni rapordada emekli olabilmek için tek bir hastalıktan % 40 rapor almasını istiyor. Bir çok engelli 4,5 tane hastalıkran % 40 rapor alan herkes magdur olmuş olacak. Bu kazanılmış hakkın gaspı olmaz mı ?

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