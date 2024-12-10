Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Aralık 2024 10:43
Elektrik teknisyeniyim 2. yıllık bilgisayar bölümü okusam tekniker maaşından faydalanabilir miyim?
Arkadaşlar, Elektrik teknisyeniyim 2. yıllık bilgisayar bölümü okusam tekniker maaşından faydalanabilir miyim?

kantar05
Aday Memur
10 Aralık 2024 10:52

evet faydalanabilirsin. bende bilgisayar teknisyeniyim ayn ızamanda iki yıllık bilgisayar prog mezunuyum ve şu an tekniker maaşı alıyorum. bi an önce kurumuna başvuru yap nerde ise dört 5 bin fak ediyor


Mayk39
Aday Memur
10 Aralık 2024 10:54
Ama ben elektrik teknisyeniyim.
kantar05, 4 dk. önce

evet faydalanabilirsin. bende bilgisayar teknisyeniyim ayn ızamanda iki yıllık bilgisayar prog mezunuyum ve şu an tekniker maaşı alıyorum. bi an önce kurumuna başvuru yap nerde ise dört 5 bin fak ediyor

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