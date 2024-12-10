Yüzde 12-13 civarı zam sizce yeterli mi?

çoğunluğa baktığımız da yüksek alan memur maaşları 50-60 bin arası. polis hemşire öğretmen vs. yazı işleri müdürleri de bunlara dahil. o maaşlar dahi azken biz ne yapalım ??

çoğunluğa baktığımız da yüksek alan memur maaşları 50-60 bin arası. polis hemşire öğretmen vs. yazı işleri müdürleri de bunlara dahil. o maaşlar dahi azken biz ne yapalım ??