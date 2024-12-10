Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Aralık 2024 11:16
Yüzde 12-13 civarı zam sizce yeterli mi?

Ortalama 2025 yılında Yüzde 12-13 civarı zam gelecek ev sahibi yaklaşık yüzde 45 gibi bir zamla 14.000 TL olan kirayı 20.000 TL ye çıkarmak için nabız yokluyor her şeye buna benzer zam gelirken memurlar ne yapacak sendikaların bastırması lazım.


iyiniyetliücüncükisi
Aday Memur
10 Aralık 2024 11:26
değil

fatpın
Şef
10 Aralık 2024 11:38

tabiki değil adam 10 bin liralık kirayı 15 bine çıkartıyor

alacağımız zam 5-6 bin lira o da kiraya gitti zaten

eee diğer gelen zamlarada gidicek para muhtemelen doğal gaz elektrik falan bunlarada artış olucak diğerlerini hesaplayamıyorum bile gelen para cebe girmeden fazlasıyla çıkıcak maalesef işimiz çok zor allah yardımcısı olsun herkesin bu işin sonu nolcak böyle bilmiyorum


iyiniyetliücüncükisi
Aday Memur
10 Aralık 2024 11:50
çoğunluğa baktığımız da yüksek alan memur maaşları 50-60 bin arası. polis hemşire öğretmen vs. yazı işleri müdürleri de bunlara dahil. o maaşlar dahi azken biz ne yapalım ??
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