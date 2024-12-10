Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Aralık 2024 11:50
Promosyon beklentisi ne kadar ?

en son meb i̇n 6300 öğretmene yapmiş olduğu 3 seneli̇k promosyon anlaşmasi 79 bi̇n olarak sonuçlandi. bi̇zi̇m anlaşmaya kadar 2 zam daha lacağiz bakalim bize verlecek fi̇yat ne olacak bi̇zi̇m anlaşma bakanlik tarafindan yapildiği i̇çi̇n ve personel sayisi çok fazla olduğundan tahmi̇nen ne kadar olur bu konuda gerçekten mantikli açiklama yapacak arkadaşlara şi̇mdi̇den teşekkürler.


Portal34
Memur
10 Aralık 2024 11:58

80-90 arası fazla bir miktar olacağını düşünmüyorum.


Memur bayan
Aday Memur
10 Aralık 2024 11:59

200


Emre2903
Aday Memur
10 Aralık 2024 12:00
Maks 100

fatpın
Şef
10 Aralık 2024 13:07

bende şuan için 90 ile 100 bin arası bekliyorum

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