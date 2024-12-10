KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


10 Aralık 2024 12:01
Destek personeli

daha öncede yazdım ama eksik bilgi verdim sanırım,kpss ortaöğretimden 79 puan aldım 38 yaşındayım,kurumlara destek personeli yada başka bir görevle atabilirmiyim

bayan olarak yapabilirmiyim? daha önce atanan yada bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olurlarsa çok sevinirim, kpss de ilk defa şansımı denedim ve ne yapacağım konusunda en ufak fikrim yok


Burak Eker67
Daire Başkanı
10 Aralık 2024 12:13

puanın çok düşük açıktan alımları takip et memurlar net ilan sayfasındaki ilanları günlük takip et ordan belki kriterine göre ilan gelir. yoksa merkezi alım mümkün gözükmüyor


SkuLL059
Aday Memur
10 Aralık 2024 12:45

genelde destek personelinde 35 yaş sınırı oluyor açıktan alımlarda , ösym üzerinden yaş sınırlaması olmayan atamalarda tarım bakanlığı 2024/4 atamasında bu puana atananlar olmuş lakin bu forumdada takip ettiğim kadarıyla geçen sene çok büyük alım yapmış tarım bakanlığı tekrarı mümkün gözükmüyor umarım yaparlar.

2025 yılı için yetersiz puanınız 2026 yılında atanabilir.Özel güvenlik belgesi alırsanız yine tarım bakanlığı alım yaparsa bir şansınız var diğer kurumlar özel güvenliğide ön lisanstan alıyor.Tarım bakanlığı sağolsun lise mezunlarına kadro ayırıyor :)

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