Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Aralık 2024 12:52
Malatya da hangi hastane daha iyi

Merhabalar Malatya?da hangi hastane hemşire çalışma şartları açısından daha ıyı


Elif.18
Aday Memur
10 Aralık 2024 13:18
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M.521
Şef
10 Aralık 2024 13:24

Öncelikle Malatyadan selamlar. Hemşire branşında olanlar eah sinde genelde yoğun yerlere ve yoğun bakımlara verilir. Yeni hastane olan Battalgazi ve Çalık hastanelerinde biraz daha rahat edeceklerini düsüşüyorum. Ayrıntı ısteyen mesaj bölümünden sorsun, cevap gönderiririöm.

Toplam 2 mesaj

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