Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Aralık 2024 13:04
personel alımı
adalet bakanlığı 23 binlik alımı ne zaman yapacak herhangi bi haber bile yok meb olsaydı kaç kere haber yapılırdı resmi sayı açıklandı ve bitti!

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