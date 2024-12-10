Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


10 Aralık 2024 13:29
Sözleşmenin Yenilenmemesi

Aralık ayı ney yazık ki sözleşmenin yenilenmemesi ayı olarak bilinir. Her türlü soruyu iş bu yazı altında elimden geldiğince cevaplayacağım

Çok Yazılan Konular

4b İstifa etmiş büro personelinin mühendisliğe geçişi15 ocak 2016 da görevde bulunup ilave 1 derece alamayan 4bli personeller!Memurluğa 4 b'li başlayan ve kadroda emekli olanlarKoruma ve güvenlik görevlisiÖsym sınavlarında görevli olmak

Sözlük

ben çocukken 3 yapay zeka 1 uykusu gelmeyen yazar 2 yaban dizisi 1 ateş 1 koleksiyonu yapılabilecek nesneler 3 birbirlerine acilamayan platonik kisileri 2 Akıllı saat 1 10 aralık dünya insan hakları günü 2 deyr 1

Son Haberler

KDK'dan kamuda çalışan iş güvenliği uzmanları için kritik kararDeniz Akkaya için yakalama kararıTHY, yolcu sayısını kasımda yüzde 8,3 artırdıBakan Bayraktar'tan enerji projeleri açıklaması: Olağanüstü bir fırsat olabilirOtomobil devrildi: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?