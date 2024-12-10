Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Aralık 2024 13:47
mazeret tayini
eş durumuyla merkeze gelmek istedim ama her yeri yazmama rağmen hiç bir okul gelmedi. çalıltığım ilçe uzak olduğu için ve çocuklar ve eşim merkezde oldukları için görevlendirme talep ettim o da olmadı ben de ücretsiz izne ayrıldım . bu dönem izinliydim ama 2. dönem çalışmak istiyorum var mı benimle aynı durumda olan ? mazeret tayinine başvuracağım ama gelmezse ? görevlendirmeler de kapalı . hiç bir yol kalmadı . il merkezinden de sadece bir ilçeyi yani eşimin çalıştığı ilçeyi seçebiliyorum mazeret tayininde ..

rümeysa55
Aday Memur
10 Aralık 2024 13:50
mazeret tayinine başvurdum. olmadı. zaten sadece eşimin çalıştığı ilçeye başvurabiliyordum . kendi çalıştığım ilçe merkeze 1.5 saat çocuklar ve eşim merkezde olduğu için ve görevlendirme talebim de kabul edilmediği için ücretsiz izine ayrıldım. bu dönem izinliydim ama 2. dönem çalışmak istiyorum . bütün okulları yazmama rağmen gelmedi 2. dönem de aynısı mı olur acaba diye korkuyorum . görevlendirmeler de kapalı .

rümeysa55
Aday Memur
10 Aralık 2024 13:51
her gün 1.5 2 saat gidemem o ilçeye

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
10 Aralık 2024 13:56

İstifa et. Esin ilçeye tayin istesin .

rümeysa55, 10 dk. önce
her gün 1.5 2 saat gidemem o ilçeye
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