mazeret tayini

eş durumuyla merkeze gelmek istedim ama her yeri yazmama rağmen hiç bir okul gelmedi. çalıltığım ilçe uzak olduğu için ve çocuklar ve eşim merkezde oldukları için görevlendirme talep ettim o da olmadı ben de ücretsiz izne ayrıldım . bu dönem izinliydim ama 2. dönem çalışmak istiyorum var mı benimle aynı durumda olan ? mazeret tayinine başvuracağım ama gelmezse ? görevlendirmeler de kapalı . hiç bir yol kalmadı . il merkezinden de sadece bir ilçeyi yani eşimin çalıştığı ilçeyi seçebiliyorum mazeret tayininde ..

eş durumuyla merkeze gelmek istedim ama her yeri yazmama rağmen hiç bir okul gelmedi. çalıltığım ilçe uzak olduğu için ve çocuklar ve eşim merkezde oldukları için görevlendirme talep ettim o da olmadı ben de ücretsiz izne ayrıldım . bu dönem izinliydim ama 2. dönem çalışmak istiyorum var mı benimle aynı durumda olan ? mazeret tayinine başvuracağım ama gelmezse ? görevlendirmeler de kapalı . hiç bir yol kalmadı . il merkezinden de sadece bir ilçeyi yani eşimin çalıştığı ilçeyi seçebiliyorum mazeret tayininde ..