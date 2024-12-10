Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
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10 Aralık 2024 13:48
Jandarma Uzman Çavuş Kitap Yazabilir mi ?

Konusu askerlik dışı olan kitaplar için izin almak gerekiyor mu ?

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