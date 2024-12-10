2025 EKPSS kılavuzu

Merhaba değerli memur adayları, daha önceki ekpss sonuçları öncesi yapılan sınav puanı ile ilk alımlar tekli yılların Ocak ayında olmuş.. Şimdi 2025 ekpss tercih klavuzu ocak ayının kaçında açıklanacak ? hepimizin ilk kez memur olma veya daha iyi pozisyonlara yerleşme vb umutları olan ekpss puanlarımız ile işe girme hayallerimiz var. Neden tercih bildirmek için klzvuzu 6 ay süre boyunca beklemek zorundayız ? normal kpss eylül civarı oluyor ekimde sonuç açıklanıyor ve aralık yani 2 ay sonra tercihler veriliyor. peki neden sonuçları haziran gibi açıklanan ekpss adayları en geç ekim kasım gibi klavuza göre tercihlerini bildiremiyor ? buna yönelik ilgili yerlere dilekçe yazmalıyız. ve ayrıca yılda 2 kez ekpss ile kamuya personel alımı için ilgili yerlere dilekçe yazıp çok sayıda kadro isteyelim, bu bizlerin en doğal hakkıdır.