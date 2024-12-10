Müjdeler olsun!!!

Pek ümitlenmek istemiyorum, geçmişte söylenenleri ve yapılanları gördük. O yüzden önce asgari ücrette açıklanacak son kararı görmek lazım bence....

Asgari ücrette eğer beklentilerin üzerinde bir rakam açıklanırsa, o zaman benim beklentim de Ocak'ta memur ve tüm emeklilere eşit oranda bir artış yapılması olur...

O da en fazla 15-16 civarı...

Bu bile M.Şimşek ve ekibinin karşı çıkacağını düşündüğüm zor bir ihtimal ama fazla ümitlenmeden 03 Ocaktan sonraki birkaç günü bekleyip görelim.