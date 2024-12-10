Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Aralık 2024 15:40
Müjdeler olsun!!!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Programı bozmayacak şekilde sabit gelirlilerin durumunu mümkün olan en yukarı seviyeye çıkaracağız" dedi.

Yüzde 1 refah payı gelir mi , mümkün olan en yukarı seviye neresi acaba ?


elif3553
Aday Memur
10 Aralık 2024 15:51

2016 sonrası memurlar olanlar için de daha öncekilere yapılan "ek 1 derece" ile baslasınlar bence.


fizikçi1982
Şube Müdürü
10 Aralık 2024 15:55

Konuşmayı ben de dinledim refah artışı konusunda memurlardan da bahsetti çok birşey beklememek lazım ama bir refah artışı gelecek.

elif3553, 57 dk. önce

2016 sonrası memurlar olanlar için de daha öncekilere yapılan "ek 1 derece" ile baslasınlar bence.


ogretmenbey786
Aday Memur
10 Aralık 2024 16:19

seyyanen 5000 istiyoruz


khamul
Aday Memur
10 Aralık 2024 16:31

olursa da küçük bir refah payı olacağını düşünüyorum. %12 olmaz da %15 olur mesela.


M Can
Genel Müdür
10 Aralık 2024 16:46

Pek ümitlenmek istemiyorum, geçmişte söylenenleri ve yapılanları gördük. O yüzden önce asgari ücrette açıklanacak son kararı görmek lazım bence....

Asgari ücrette eğer beklentilerin üzerinde bir rakam açıklanırsa, o zaman benim beklentim de Ocak'ta memur ve tüm emeklilere eşit oranda bir artış yapılması olur...

O da en fazla 15-16 civarı...

Bu bile M.Şimşek ve ekibinin karşı çıkacağını düşündüğüm zor bir ihtimal ama fazla ümitlenmeden 03 Ocaktan sonraki birkaç günü bekleyip görelim.

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