Kamu da Eşit İşe Eşit Ücret Adaletsizliği ne zaman giderilecek?

2 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan eşit işe eşit ücret kararnamesi ile biz MEB de çalışan şeflere ödenen gün de 3 saatlik ek ders ücreti kaldırıldı. Yerine ek tazminat kondu. Ancak bir önceki ünvanımız olan vhki lerle nerede ise aynı maaşı almaya başladık. O tarihten itibaren şube müdürleri ile aramızda az bir fark var iken bu fark gittikçe arttı. Şu anda 10-11 bin lira civarında. Ancak bizim bir alt kademedeki vhki lerle aramız 2700 lira. Ayrıca Adalet bakanlığındaki şeflere biz meb deki şeflerden ayrı olarak 55 puan özel hizmet tazminatı verilmekte bu tazminat tutarı da 4743 TL yi bulmaktadır. Bu bakanlıktaki şeflere bu tazminat niçin verilmektedir de biz meb deki şeflere verilmemektedir. Bunu çok merak ediyoruz. Yıllar önce bir maliye bakanı biz memurları özellik arz eden etmeyen diye elbette ayıracağız demişti. Yoksa işin özü bu mu? Bugün Türkiye gazetesinde memurların yine gazını alan bir haber yayınlamışlar. "Memurlar için köklü değişikliler! Ücretler yeniden düzenlenecek" Bakıp göreceğiz aslı çıkacak mı? Bu tasarruf tedbirleri varken bunu nasıl yapacaklar göreceğiz. Ama şunu asla söylemiyorum. Benim maaşım az bana biraz daha para verin demiyorum. Sadece diyorum ki: Aynı ünvanlı memurlar kurumu ne olursa olsun aynı maaşı alsınlar. Devlet büyüklerimden sadece bunu istiyorum. Bunu yapınca inanın kamu da adalet sağlanacaktır. Kimsenin maaşında kimsenin gözü olmayacaktır. Ama aynı memur ama kurumu farklı birine 100 lira verip diğerine 95 lira bir başkasına 90 lira verirseniz olmaz. Lütfen. Sizlerden bir adım bekliyorum.