Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


10 Aralık 2024 17:22
Tarım Orman da 4b şoför seyyar arazi tazminatı

Merhaba arkadaşlar 4 bi destek personeli şoför olarak Tarım orman il müdürlünde Seyyar görev tazminatı alabiliyor muyuz. Yoksa sadece harcırah mı alabiliyoruz

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