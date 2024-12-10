KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


10 Aralık 2024 17:26
İİBFli olarak yazıyorum, 4001 kadroları artırılmalıdır.

Yüksek puan almış herkesin kamuya girmeye hakkın vardır. Madem adaletli olunması gerekiyor düz memur kadroları yani gih kadrolarının hepsi 4001 olmalı. bizim asıl yerimiz KPSS A kadrolarıdır.


sertaç96
Aday Memur
10 Aralık 2024 17:28

Kesinlikle katılıyorum ben de bir iibfliyim.

Gih kadroları uzmanlık gerektirmez. PC kullanmayı bilen herkes yapabilir bu işleri. Gidip makro iktisat dersinde öğrendiklerimizi uygulamıyoruz o kadrolarda.

Aldığımız dersleri uyguladığımız asıl yer KPSS A kadrolarıdır. Yani uzman yardımcılığı gibi kadrolar.

Bizimkiler adalet değil ayrıcalık istiyor. Bu çok yanlış.

4001 herkesin hakkıdır.


melih blue
Aday Memur
10 Aralık 2024 17:31

Üstelik en çok kadro yakanlar iibfliler olarak biziz.

Yetkililer görsün bu itiraf ediyoruz en çok kadrolar biz iibfliler tarafından yakıldı.

yüksek puanlılar atanmalı. bu yüzden 4001 artırılmalı.


banty
Aday Memur
10 Aralık 2024 18:58

geldi yine 4001 yanıkları ağlaaaa

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