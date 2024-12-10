Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Aralık 2024 17:52
Memurlara refah payı

Sayın cumhurbaşkanı bugünkü konuşmasında memurlar dahil olmak üzere sabit gelirliler için refah payından bahsetti. Büyük ihtimalle memur ve memur emeklisinin zam oranı 15 olur. Aslında pek bir işe yaramayacak. Asgari ücret de yüzde 35 artar.

Çok Yazılan Konular

Aralık ayı enflasyon beklentileri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımMüjdeler olsun!İcraya fazla ödenen parayı alma hk.Refah PayıKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiAsgari Ücret Maaşa YetişecekOcak zammıMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriRefah Payı

Sözlük

Askerlik anıları 1 bir harfin anlam değiştirdiği kelimeler 5 tedirgin 1 ben çocukken 3 Zerengökçe 1 yapay zeka 1 Geleceğe notum 2 Tom Cruise 1 koleksiyonu yapılabilecek nesneler 3 suriye 2

Son Haberler

Kasımda ham petrol üretiminde rekor kırıldıErdoğan: Suriye'de en zor dönem geride kaldıMİT'ten Suriye'de PKK/YPG konvoyuna operasyonBorsa günü düşüşle tamamladıHAK-İŞ Başkanı Arslan: Komisyon daha kapsayıcı bir yapıya kavuşmalı

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?