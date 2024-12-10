Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Aralık 2024 18:16
Medya Okuryazarlığı Eğitici Eğitimi

Medya Okuryazarlığı Eğitici Eğitimine secilen var mı?

Antalya

Çok Yazılan Konular

Sınıfta zikirUzun, Kısa Dönem Askerlik Hizmetten Sayılsın.Bu Haksızlık Giderilsin.Promosyon ülke geneli yapılmalıRaporun hakem heyetine gönderilmesiİlkokul tekrar 5 yıl olsunMEB okullarında Kütüphane memurluğuNöbetçi öğretmen eksiği var ve nöbet tutan rehberlikçi yokDolar bazında, yıllara göre öğretmen maaşıÖğretmenlik Meslek Kanunun Avantajı?Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?

Sözlük

mantı ve baklava açabilen alımlı güzel memur kız 1 bir harfin anlam değiştirdiği kelimeler 5 nicolaus copernicus 1 bitirdin beni be 2 ateş 1 ben çocukken 3 deniz feneri 1 Zerengökçe 1 10 aralık dünya insan hakları günü 2 nihilizm 1

Son Haberler

Kasımda ham petrol üretiminde rekor kırıldıErdoğan: Suriye'de en zor dönem geride kaldıMİT'ten Suriye'de PKK/YPG konvoyuna operasyonBorsa günü düşüşle tamamladıHAK-İŞ Başkanı Arslan: Komisyon daha kapsayıcı bir yapıya kavuşmalı

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?