KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


10 Aralık 2024 18:31
Mazeret izni

Arkadaşlar destek personeli olarak atanma ihtimalim var, ama okuduğum üni başka şehirde. Finaller için 7 gün izin verilme gibi bir durum mümkün müdür memuriyettte?

Çok Yazılan Konular

Türk Şeker makine teknikerleri KPSS / tecil Merkez Bankası Teknisyen AlımıDHMİ önlisans memur alımı yapıyor mu?Destek personeli2024/2 Merkezi alım hkZiraat Teknikerleri- Bahçe Tarımı Mezunları.Büro yönetimi ve yön. asist. mezunlarıTürkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Genel Müdürlüğü Tüm Atananlar

Sözlük

mantı ve baklava açabilen alımlı güzel memur kız 1 bir harfin anlam değiştirdiği kelimeler 5 nicolaus copernicus 1 bitirdin beni be 2 ateş 1 ben çocukken 3 deniz feneri 1 Zerengökçe 1 10 aralık dünya insan hakları günü 2 nihilizm 1

Son Haberler

Kasımda ham petrol üretiminde rekor kırıldıErdoğan: Suriye'de en zor dönem geride kaldıMİT'ten Suriye'de PKK/YPG konvoyuna operasyonBorsa günü düşüşle tamamladıHAK-İŞ Başkanı Arslan: Komisyon daha kapsayıcı bir yapıya kavuşmalı

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?