Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Aralık 2024 18:50
2025 Ocak memur zammı

- Aralık ayı enflasyonunu: 2.91

- Refah payı seyyanen olamayacak, yüzdelik olarak: %5

- Son altı ay enflasyon toplamı ortalama: %15

- Ocak 2025 memur artışı: %20 olarak belirlenir.


impostor
Şube Müdürü
10 Aralık 2024 18:58

Yüzde 15 gelirse şükür namazı kıl


Anomin
Memur
10 Aralık 2024 19:18

Refah payı verilmez ise zam %15'te kalır.

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